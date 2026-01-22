В Ленобласти группу бизнесменов задержали по делу о незаконной свалке

В Ленинградской области силовики задержали группу предпринимателей по делу о незаконном размещении отходов и хищении бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ совместно с подразделениями экономической безопасности полиции пресекли деятельность организованной группы, в которую входили руководители и работники компаний «ЦБИ» и «Воронцовское». Следствие считает, что фигуранты, действуя по предварительному сговору, незаконно организовали свалку отходов на территории карьера «Воронцовское-2» рядом с поселком Огоньки в Выборгском районе Ленобласти.

Как утверждают правоохранительные органы, размещение отходов привело к загрязнению окружающей среды и причинило государству экологический ущерб на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, опасные отходы могли попасть на земли, прилегающие к населенным пунктам, что создало риски для здоровья местных жителей.

Помимо этого, фигурантам вменяется хищение около 400 миллионов рублей, выделенных Санкт-Петербургу в рамках федерального финансирования на строительство объектов транспортной инфраструктуры.

Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и нарушении правил охраны окружающей среды. Подозреваемые задержаны, вопрос об избрании меры пресечения решается. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко приговорили к семи годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств при закупке обмундирования.