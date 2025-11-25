В Ленинградской области нашли цыганскую майнинговую ферму

Сотрудники полиции пресекли работу незаконной майнинговой фермы в цыганском поселении в Тосненском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владельцы фермы не смогли подтвердить ее законность, после этого оборудование изъяли.

Кроме того, во время рейда стражи порядка выписали более 20 протоколов автовладельцам за езду без страхового полиса, неисправности в автомобилях и другие нарушения. Также административный штраф получили несколько семейных пар за то, в каких условиях живут их дети.

Еще нескольких человек привлекли к ответственности за проживание без паспорта. Некоторые из них получили повестки в военкомат.

Ранее в Ленинградской области раскрыли другую нелегальную майнинг-ферму, ущерб от которой составил почти миллиард рублей.