В Ленобласти раскрыли схему хищения электроэнергии для майнинга на миллиард рублей

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники транспортной полиции обнаружили нелегальную майнинг-ферму. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Во время обысков на железнодорожных станциях Громово и Луговая были найдены контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты. Предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами.

Используя служебное положение, злоумышленники разрешили установку оборудования для майнинга, похитив более 80 млн кВт электроэнергии. Шестеро подозреваемых задержаны, у них изъяты компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы, более 7 млн рублей и оборудование для майнинга. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ.