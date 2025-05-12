В Кузбассе задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате

ФСБ задержала в Кузбассе подростка, планировавшего теракт в военкомате

Сотрудники ФСБ по Кемеровской области задержали несовершеннолетнего юношу, который собирался подорвать военкомат в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным правоохранителей, задержанный сговорился с представителем организации «Легион Свобода России»*, чтобы заработать денег. Он собирался устроить взрыв на территории военного комиссариата в Новокузнецке.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту „а“ части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Барнауле мигранта за попытку поджечь собор. Следователи выяснили, что подозреваемый является сторонником одной из международных террористических организаций.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.