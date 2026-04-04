Погоня и выстрелы. В Сланцах задержали 30-летнего угонщика с судимостью

В Сланцах с погоней и стрельбой поймали угонщика автомобиля Volkswagen Tiguan. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На розыск иномарки направили наружные наряды. Спустя 20 минут экипаж ДПС обнаружил автомобиль, но попытка остановить машину не увенчалась успехом. Стражи правопорядка выстрелили в воздух и несколько раз по колесам.

«Автомобиль наехал на опору освещения, после чего водитель выскочил из салона и скрылся бегством», — уточнили в МВД.

Через некоторое время полиция задержала угонщика. Им оказался 30-летний безработный мужчина с судимостью, живущий в этом районе.

