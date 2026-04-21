В Кузбассе нашли и задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск

Сотрудники ГУ ФСИН Кузбасса во время оперативно-разыскных мероприятий задержали 19 человек, которые находились в федеральном розыске, один из беглецов пытался спрятаться в шкафу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе масштабной межведомственной операции 167 сотрудников ГУ ФСИН при поддержке отдела специального назначения „Кедр“ проверили более 240 адресов и задержали 19 осужденных, объявленных в федеральный розыск», — заявили во ФСИН.

Главной задачей операции был поиск людей, которые пытаются уклониться от следствия и суда, отбывания наказания в колонии-поселении, а также скрывающихся от надзора со стороны уголовно-исполнительной инспекции.

Также в ведомстве отметили, что в поселке Звездном Кемеровского муниципального округа во время осмотра жилого дома в спальне, внутри шкафа, нашли мужчину 1996 года рождения: он спрятался от правоохранителей. В итоге его приговорили к исправительным работам.

Всех задержанных отправили в места принудительного содержания, их дальнейшую участь решит суд.

Ранее в Удмуртии двух местных жителей осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Женщину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, мужчину — к трем годам условно.