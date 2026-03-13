В Кузбассе мужчина в течение девяти лет насиловал ребенка

В Кемеровской области мужчина из Ижморского района на протяжении девяти лет насиловал ребенка. Его арестовали. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Ижморский районный суд удовлетворил запрос следователя местного межрайонного отдела СУСК, избрав меру пресечения в виде ареста для подозреваемого. Его обвинили в действиях сексуального характера и изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет.

«По версии следствия, в период с 2017 по 2026 годы обвиняемый неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней потерпевшей», — заявили в пресс-центре.

Мужчину задержали 10 марта, на следующий день ему предъявили обвинения. Сейчас он находится под стражей.

