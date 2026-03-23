В Кузбассе годовалый ребенок умер, выпив жидкость для вейпов

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело из-за смерти годовалого ребенка, выпившего жидкость для электронной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

По данным следствия, днем воскресенья жительница поселка Звездный отошла в ванную, а вернувшись, увидела сына держащим в руках пустой флакон из-под жидкости.

Она тут же вызвала скорую помощь, но ребенок умер от отравления еще до приезда врачей.

Следственные органы также установили, что мать погибшего ранее судима, поэтому у нее изъяли двух других детей.

Ранее терапевт и иммунолог Ирина Ярцева назвала вейпы и кальяны особенно опасными для подростков и напомнила, что многие заболевания максимально агрессивны, если развиваются в раннем возрасте.