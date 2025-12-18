Иммунолог Ярцева напомнила об особой опасности вейпов и кальянов для подростков

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT заявила, что использование вейпов, электронных сигарет и кальянов особенно опасно для подростков, поскольку наносит серьезный вред организму.

По словам эксперта, дыхательные пути человека приспособлены к чистому и увлажненному воздуху, а любые инородные вещества могут вызвать раздражение и нарушить их работу.

«В электронные сигареты входит пропиленгликоль — это вообще просто нагретая химия. Нагретая химическая жидкость никогда не является полезной для человека», — пояснила медик.

Специалист выразила особую обеспокоенность доступностью этой продукции для молодых людей. Ярцева указала на особую агрессивность заболеваний, развивающихся в раннем возрасте.