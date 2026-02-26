В Кургане пресекли попытку контрабанды двигателей для вооруженной техники

Правоохранители в Кургане пресекли попытку контрабанды двигателей для создания вооруженной техники. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Курганской области.

«Руководитель коммерческой организации Москвы через посредника приобрел на территории Курганской области девять дизельных двигателей с целью их последующей отправки в Республику Казахстан», — рассказали в ведомстве.

В автомобильном пункте пропуска «Петухово» двигатели внутреннего сгорания изъяли. За контрабанду товара двойного назначения фигуранту грозит срок от пяти до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

По техническим характеристикам такие двигатели относятся к оборудованию, которое можно использовать в создании вооруженной или военной техники, но предприниматель не оформил лицензию на вывоз товара, груз задекларировал недостоверно.

