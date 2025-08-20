В Крыму чиновницу задержали за передачу данных о недвижимости

Заведующую одним из отделов Госкомрегистра Крыма задержали за незаконное копирование и передачу третьим лицам охраняемой законом информации. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным спецслужбы, у чиновницы был доступ к государственной системе, где содержатся сведения об объектах недвижимости и их владельцах.

Вместо того чтобы использовать его исключительно для работы, она копировала данные о строениях, земельных участках и персональные данные собственников в Симферополе и других районах Крыма. Затем пересылала их через электронную почту и иностранные мессенджеры.

В ее действиях усмотрели признаки преступления по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения. Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет ограничения свободы.

Материалы уже переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

