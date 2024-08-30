В Кремле оценили работу МВД в отношении задержанных экс-подчиненных Шойгу

Песков: работа в отношении задержанных экс-подчиненных Шойгу продолжается

Фото: РИА «Новости»

Планомерная работа правоохранительных органов в отношении задержанных бывших подчиненных экс-министра обороны России Сергея Шойгу продолжается. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что правоохранительные органы начали планомерную работу с материалами уголовных дел. Песков отметил, что о больших деталях в президентской администрации не сообщить не могут.

«Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае» — добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее стало известно о задержании чиновника Минобороны Павла Попова. Следователи заявили, что экс-замглавы Минобороны за счет парка «Патриот» организовал строительство и благоустройство собственного участка в Московской области.

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