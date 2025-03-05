В Красноярском крае вынесли приговор матери, зарубившей трехлетнюю дочь топором

Суд приговорил к 22 годам исправительной колонии общего режима мать, зарубившую трехлетнюю дочь топором. Женщина также пыталась зарезать второго ребенка ножом, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Вынесен приговор жительнице Курагинского района, признанной виновной в убийстве и покушении на убийство своих дочерей», — заявили следователи.

По данным СК, в июне 2024 года женщина заподозрила мужа в измене. Она напилась и решила отомстить супругу — тот в это время был на работе. Мать взяла нож и ударила им в шею восьмилетнюю дочь. Затем фигурантка взяла топор и зарубила им трехлетнюю девочку.

«Старшая девочка была доставлена в больницу, ей оказали необходимую медицинскую помощь», — сообщили в СК.

Мать стала злоупотреблять спиртным еще за несколько месяцев до происшествия. Оставшихся в живых детей воспитывает отец.