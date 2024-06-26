«Никогда бы не поверил». Жительница Курагина убила топором трехлетнюю дочь из мести мужу

Многодетную мать из поселка Курагино в Красноярском крае заподозрили в убийстве топором трехлетней дочери и нападении с ножом на вторую, восьмилетнюю дочь. По предварительным данным, она приревновала мужа и решила отомстить ему. Супруг женщины Андрей признался 360.ru, что никак не ожидал от нее подобного — она всегда любила своих детей.

На вопрос о том, были ли какие-то предпосылки к преступлению, Андрей ответил отрицательно.

«Если бы угрозы высказывала, я б на работу не пошел… Я ничего не знал, <…> раньше никогда не замечал такого. Все, кто ее знают, говорят: как так? Она по 50 фотографий детей каждый день выставляла, любила их, всегда все делала. <…> Если бы мне кто рассказал, я бы никогда не поверил», — сокрушался он.

Мужчина признал, что в последнее время жена злоупотребляла алкоголем.

«Раньше ссылалась на то, что это наследственное, потом начала меня ревновать к кому-то», — пояснил он.

Одна дочь сейчас с отцом, вторая — пострадавшая — с бабушкой в больнице. Ее перевели в палату из реанимации, она «уже разговаривает, кушает», рассказал Андрей.

О преступлении стало известно 25 июня. Тело трехлетней девочки с рублеными ранами нашли в частном доме. Ее восьмилетнюю сестру, раненную ножом в шею, доставили в больницу, сообщила пресс-служба краевого управления СК. Третья дочь, шестилетняя, не пострадала.

В отношении матери девочек возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство. Предварительно, женщина была пьяна, заподозрила мужа в неверности и решила отомстить ему, напав на детей. Супруг в это время был на работе. После преступления подозреваемая сама позвонила знакомой и обо всем рассказала. Женщину задержали.