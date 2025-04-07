В Красноярске задержали 12 человек за похищение женщин для занятий проституцией
В Красноярском крае 12 человек стали фигурантами уголовного дела о принуждении похищенных женщин к занятиям проституцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
Ведомство завело уголовное дело по материалам МВД и ФСБ. Его фигурантами стали 12 мужчин и пять женщин.
По данным следствия, житель региона около семи лет назад создал группу, члены которой вынуждали молодых женщин оказывать интимные услуги на территории Красноярского края и Новосибирской области.
Всего в сообщество входили около 40 человек, среди которых — группа быстрого реагирования, охранники, главбух, водители, операторы и кадровик.
Для незаконного бизнеса арендовались квартиры, сауны, массажные салоны и апартаменты.
Преступники похищали девушек, удерживали в заточении и били. За проступки работниц штрафовали на суммы, превышавшие их доход. Таким образом, большинство женщин оказывали интимные услуги фактически бесплатно.
Правоохранители задержали организатора сообщества и 11 его членов. Решается вопрос об аресте остальных фигурантов.
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