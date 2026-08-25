Прописавший в однушке 64 мигранта житель Красноярска получил более 2 лет колонии

Жителя Красноярска посадили на два года и четыре месяца в колонию-поселение за фиктивную прописку 64 мигрантов в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Ранее красноярец уже получил условный срок за фиктивную постановку на учет, однако это его не остановило: мужчина устроил в однушке «миграционный центр», предлагая услуги мигрантам прямо у здания МФЦ.

«За три месяца <… > фиктивно поставил на учет 64 иностранца: граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и одного азербайджанца. Общий доход составил 64 тысячи рублей», — заявили в ведомстве.

Однако масштабная регистрационная активность привлекла внимание сотрудников миграционной службы. На одну жилплощадь поступило сразу 64 уведомления о прибытии, хотя фактически никто из этих людей в квартире не появлялся.

Мужчину признали виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев. Его условный срок заменили реальным — два года и четыре месяца в колонии-поселении.