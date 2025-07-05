В Красноярске 17-летнего парня подстрелили около кафе

В Красноярске завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у кафе, в которой пострадал 17-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи выяснили, что вечером 3 июля между компаниями молодых людей произошел конфликт у точки общественного питания на улице Перенсона.

В разгар драки один из ее участников выстрелил из сигнального пистолета. В результате пострадал несовершеннолетний, однако угрозы его жизни и здоровью нет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Уголовное дело завели за хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия.

Ранее стало известно, что в Воронеже бытовой конфликт перерос в массовую драку. Потасовка случилась в жилом комплексе «Лазурный». Перепалка вспыхнула из-за молодых людей, которые плевали с балкона на прохожих.