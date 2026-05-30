В Краснодарском крае задержали двух местных жителей, планировавших теракт

Двое молодых людей 17 и 18 лет планировали взорвать административное здание с людьми в городе Туапсе, их задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в марте 18-летний житель Краснодарского края в переписке с неизвестным в одном из мессенджеров согласился за вознаграждение от 300 до 500 долларов изготовить и разместить взрывное устройство на указанном объекте.

Вместе со своим 17-летним знакомым он заснял расположение камер и охраны. Затем подготовил заряд и компоненты, через которые куратор должен был его взорвать.

Привести замысел в исполнение террористы не успели, их задержали силовики. В качестве аванса преступники получили эквивалент 30 долларов в криптовалюте.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске. Диверсанта поймали, когда он купил все необходимое и изготовил взрывчатку.