В Краснодарском крае подросток зарубил бабушку топором

В Туапсинском районе против 16-летнего подростка возбудили дело за убийство 58-летней родственницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, днем 18 ноября обвиняемый находился дома в поселке Южном вместе с бабушкой. Между ними развязался конфликт, в ходе которого юноша нанес женщине множественные удары топором по голове. Она скончалась на месте.

Желая скрыть преступление, подросток замыл следы крови на топоре, спрятал его и скрылся с места происшествия.

Юношу задержали и заключили под стражу. Ход расследования уголовного дела взяли на контроль в аппарате следственного управления.

