В Якутске арестовали двух 16-летних девушек после убийства женщины и ребенка

В Якутске арестовали двух 16-летних девушек, которых обвиняют в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Об этом сообщил Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) .

По данным ведомства, подростки обвиняются по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой по предварительному сговору. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.

Трагедия произошла 3 октября. Жертвами стали супруга и сын Саввы Михайлова — известного в Якутии коммуниста и участника СВО. Женщину и ребенка убили в их квартире, с места преступления изъяли нож и молоток. По подозрению задержали дочь Михайловых и ее подругу.

Ранее сообщалось, что погибший 11-летний мальчик отличался добротой и веселым нравом, однако, по словам источника 360.ru, подвергался побоям со стороны сестры.