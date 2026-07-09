В Краснодаре водитель попытался убить обидчиков, переехав их на грузовике

Водитель грузовика умышленно совершил наезд на группу людей в Краснодаре. Одного из них протащил по асфальту, мужчина скончался. Подозреваемого в убийстве и покушении на убийство задержали, сообщил СК СКР по Краснодарскому краю в телеграм-канале .

В ночь на 8 июля на улице Генерала Трошева водитель фургона умышленно совершил наезд на группу людей. Продолжив движение, водитель наехал на еще одного человека, протащил его по асфальту.

«Затем переместил пострадавшего на видное место и скрылся с места происшествия. По имеющейся информации, пострадавший скончался», — сообщили в СК.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи установили, что причиной нападения стал конфликт с одним из пострадавших.

«С целью убийства мужчины и других лиц, находящихся рядом, подозреваемый увеличил скорость и целенаправленно направил транспортное средство на граждан. <…> Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство двух и более лиц подозреваемый до конца не смог, поскольку потерпевшие смогли отбежать от ехавшего в их направлении автомобиля», — сообщили следователи.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Личность водителя установили, им оказался 26-летний мужчина, фигуранта задержали.

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