В Краснодаре сбивший полицейского мужчина получил 17 лет по делу о теракте

В Краснодаре водителя, сбившего полицейского в феврале 2022 года, приговорили к 17 годам колонии по делу о теракте и попытке украсть огнестрельное оружие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из судебных материалов следует, что первые пять лет Сергей Гурин будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся годы — в исправительной колонии строгого режима. Апелляционный военный суд признал это решение законным.

При жалобе адвокат Гурина настаивал, что его действия ошибочно квалифицировали как теракт.

Авария произошла 28 февраля 2022 года на пересечении улиц Красная и Буденного. Житель Московской области признался, что намеренно сбил сотрудника полиции и хотел завладеть его оружием, поскольку был несогласен с началом спецоперации и участием в ней брата.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, сообщившего о якобы минировании военного научного учреждения Министерства обороны России.