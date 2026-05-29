В Краснодаре огласили вердикт по делу об убийстве аниматоров

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Виновными признали всех троих фигурантов — Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края .

По версии следствия, вечером 28 апреля 2023 года фигуранты остановились возле автомобиля аниматоров рядом со станицей Березанской и предложили помощь с пробитым колесом. После этого они напали на потерпевших, завладели их машиной, банковскими картами и телефонами.

Следствие считает, что обвиняемые снимали деньги со счетов потерпевших через банкоматы в разных районах края. Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко убили. Тела погибших фигуранты закопали в разных районах Краснодарского края.

Кроме того, присяжные признали Демьяна Кеворкьяна виновным в убийстве знакомого в 2013 году.

Ранее обвиняемого в совершении убийства заключили под стражу в Истре.