Суд в Истре заключил под стражу обвиняемого в убийстве

Обвиняемого в совершении убийства Шевченко А.В. заключили под стражу в Истре по решению суда. В ходе распития алкоголя мужчина нанес удары ножом знакомому, тот умер на месте.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе со знакомым К. находился в деревне на территории Истринского округа. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Шевченко А.В. внезапно решил лишить К. жизни.

Обвиняемый нанес знакомому два удара кухонным ножом в область шеи. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

истринский суд заключил Шевченко А.В. под стражу на два месяца до 26 июля.