В кондитерском цехе в Лосино-Петровском обнаружили 18 мигрантов-нелегалов

Полиция Московской области обнаружила 18 нелегальных мигрантов во время проверки цеха кондитерских изделий в городском округе Лосино-Петровский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все приезжие трудились с нарушением миграционного законодательства и проживали в антисанитарных условиях.

Полиция составила 18 протоколов по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности» и 13 протоколов по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания».

Всем правонарушителям выписали по штрафу в пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

«Полицейские установили и задержали 39-летнего жителя Москвы, подозреваемого в организации незаконной миграции. Против него завели уголовное дело», — подчеркнула глава Управления информации и общественных связей МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что публичный электронный реестр нелегалов запустят в России 5 февраля.