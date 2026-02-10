На компьютере убийцы мальчика из Петербурга нашли терабайты детского порно
Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге хранил на компьютере терабайты детского порно. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Материалов было столько, что следователи не успели ознакомиться и с половиной из них. При этом эксперты считают, что убийца не торговал контентом — у него и так не было финансовых проблем.
Некоторых детей на видео удалось опознать. Сотрудники Следственного комитета отправились в Ростовскую область, чтобы опросить возможных потерпевших.
Ребенок пропал 30 января. Спустя три дня в Ленинградской области задержали подозреваемого в похищении. Мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Мальчика похоронят 11 февраля на Южном кладбище Санкт-Петербурга.