На компьютере убийцы мальчика из Петербурга нашли терабайты детского порно

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге хранил на компьютере терабайты детского порно. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Материалов было столько, что следователи не успели ознакомиться и с половиной из них. При этом эксперты считают, что убийца не торговал контентом — у него и так не было финансовых проблем.

Некоторых детей на видео удалось опознать. Сотрудники Следственного комитета отправились в Ростовскую область, чтобы опросить возможных потерпевших.

Ребенок пропал 30 января. Спустя три дня в Ленинградской области задержали подозреваемого в похищении. Мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Мальчика похоронят 11 февраля на Южном кладбище Санкт-Петербурга.