В Коми пенсионерка выпала из салона автобуса и скончалась от травм

В городе Микуни 80-летняя пассажирка автобуса выпала из салона на проезжую часть и погибла. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.

Женщина скончалась в Усть-Вымском районе 12 августа. По данным следствия, водитель автобуса не закрыл пассажирскую дверь. Когда он начал движение, то не убедился в безопасности маневра. Выпавшая из салона автобуса пенсионерка умерла в результате полученных травм.

Следователь возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В ведомстве отметили, что также сейчас закрепляется доказательственная база.

Ранее в Домодедове автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик, пострадали две пассажирки.