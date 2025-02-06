В колонию в Ивановской области попытались передать марихуану по воздуху

РЕН ТВ: в колонию в Ивановской области запустили арбалетные стрелы с марихуаной

Неизвестные 31 января попытались доставить марихуану в колонию в Кинешемском районе Ивановской области по воздуху, запустив на территорию три стрелы из арбалета с прикрепленными к наконечнику болта свертками. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

Однако до заказчика товар не добрался — его обнаружил дежурный. Общая масса наркотика составила 5,37 грамма. Возбуждено уголовное дело, отправителя разыскивают.

В июне под суд попали двое наркокурьеров из Томской области, которые пытались передать наркотик, спрятав его в букете цветов.

А в апреле в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента, который пытался спрятать в перчатке почти 140 граммов запрещенного вещества.