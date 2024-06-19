Курьеров, распространявших наркотики через букеты цветов, будут судить в Томске

Двух наркокурьеров будут судить в Томской области, они пытались передать наркотики с букетом цветов. Об этом сообщили Piter.TV в пресс-службе Транспортного управления российских правоохранительных органов по региону.

Оказалось, что мужчина попросил своего знакомого забрать наркотики из тайника и передать ему. Тот согласился и спрятал запрещенные вещества в букете цветов. Он попросил двух женщин на железнодорожной станции взять его и отдать встречающему в Белом Яру.

Они сначала согласились, но потом заметили в букете странный сверток и обрпатились к полицейским. В итоге обоих наркокурьеров задержали. Их в ближайшее время ждет суд.

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