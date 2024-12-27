В колонии под Саратовом нашли элитную камеру для чиновника

В Саратовской области задержали сотрудника колонии, который обеспечил отдельное помещение для одного из заключенных. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
«Следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в превышении должностных полномочий и присвоении имущества», — заявили в ведомстве.
По данным журналистов «Российской газеты», задержанным оказался начальник колонии строгого режима в Пугачеве Андрей Косонгов. Его VIP-арестантом был бывший глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов. Он жил в отдельном помещении, где стоял современный телевизор и работал Wi-Fi. Также Лобанов носил обычную одежду.
Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава Бурятии Алексей Цыденов до этого уволил двух заместителей Дареева.
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