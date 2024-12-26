Министра сельского хозяйства Бурятии заподозрили в превышении полномочий

Министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном правительстве.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее освободил от должности двух заместителей Дареева. Кроме того, сообщилось, что сам министр сельского хозяйства региона отправился в длительный отпуск.

С 2019 года Галсан Дареев занимал пост ректора Бурятской государственной сельскохозакадемии. В феврале 2021 года он начал руководить министерством сельского хозяйства региона.

Ранее сотрудник полиции на Алтае сбил десятилетнего мальчика на автомобиле, скрылся с места происшествия, а затем попытался вместе со своим начальником скрыть содеянное. Участникам уголовного дела выдвинули обвинили в превышении должностных полномочий.