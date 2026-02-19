В Кировской области завели дело на замруководителя банка за взятку

В Кирове силовики задержали заместителя руководителя регионального отделения одного из банков по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в УФСБ России по Кировской области.

Мужчина получил через посредников часть взятки — 900 тысяч рублей — от руководителя коммерческой организации. Общая сумма незаконного вознаграждения составила восемь миллионов рублей. За эти деньги банкир должен был обеспечить компании льготные условия кредитования и принять решения в ее интересах.

Следственное управление СК по Кировской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас решают вопрос о мере пресечения.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

