В Кировской области завели дело на мужчину за попытку прикурить от Вечного огня

В Кировской области в озбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после того, как 48-летний местный житель попытался прикурить от Вечного огня. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в «Максе».

«По данным следствия, утром 16 июня 2026 года фигурант, находясь на территории мемориального комплекса „Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны“ в городе Котельниче, попытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня», — уточнили в ведомстве.

Следователи занялись установлением обстоятельств совершенного преступления. Они проводят следственные и процессуальные действия.

Ранее в Подмосковье несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, прикурили сигареты от Вечного огня, возбуждено уголовное дело.