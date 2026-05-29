Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса возбудили в Подмосковье
В Подмосковье возбудили уголовное дело об осквернении мемориального комплекса. В ночь на 28 мая несколько человек в состоянии алкогольного опьянения не менее двух раз прикурили сигареты от «Вечного огня» у памятника «Реутовцам, погибшим за Отечество».
Сейчас в Подмосковье проводят комплекс следственный действий, чтобы установить и задержать подозреваемых. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Реутова.
«Мужчина, находясь на территории мемориального комплекса „Реутовцам, погибшим за Отечество“ прикурил сигарету от „Вечного огня“. Своими действиями злоумышленник публично осквернил символ воинской славы и память защитников Отечества», — отметили в ведомстве.
Дело завели по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение мемориальных сооружений увековечивающих память погибших при защите Отечества.