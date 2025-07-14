В Киеве раскрыли имена возможных убийц полковника СБУ Ивана Воронича

Полковника СБУ Ивана Воронича убили в Киеве азербайджанцы Хагани Гулализада и Нармин Гулиева. Об этом заявил в соцсети главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

По его словам, Гулиева проникла на украинскую территорию в середине мая через границу с Молдавией. Примерно в тот же период Гулализада нелегально пересек границу: до 2030 года ему был запрещен въезд на Украину.

«Они оба имеют паспорта Азербайджана. <…> Оба ликвидированы при попытке сопротивляться и бежать», — написал Бутусов.

Ранее стало известно, что застреленный полковник СБУ Воронич мог иметь отношение к убийству Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году и вторжению ВСУ в Курскую область.