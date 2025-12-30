В КБР уничтожили украинского диверсанта, пытавшегося взорвать газовую станцию

В Кабардино-Балкарии ликвидировали диверсанта, пытавшегося устроить взрыв на газораспределительной станции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, житель Нальчика прошел подготовку в лагере Сил специальных операций ВСУ, после чего через третьи страны вернулся в Россию. Когда его попытались задержать, он начал стрелять, поэтому силовикам пришлось открыть огонь на поражение.

Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали. У убитого диверсанта нашли взрывчатку мощностью около пяти килограммов тротила и украинский автомат «Форт» с боеприпасами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калужской области застрелили уроженца Запорожья, который планировал подорвать газохранилище и парковку одного из оборонных предприятий.