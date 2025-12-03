Отец двух детей под наркотиками задушил девушку в Петербурге во время секса

СК по Петербургу завел уголовное дело после удушения девушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге 31-летнего мужчину задержали по подозрению в удушении девушки. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СК.

По данным следствия, 30 ноября в комнате апарт-отеля на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили тело девушки с признаками механической асфиксии. Мужчину задержали, свою вину подозреваемый признал.

По информации 78.ru, девушка пришла устраиваться в гостиницу, в которой работал подозреваемый. Администратор и жертва употребили наркотики и продолжили собеседование в постели, во время которого мужчина случайно задушил новоиспеченную любовницу. Суд отправил мужчину под стражу до 1 февраля 2026 года.

Собственница отеля — гражданская жена подозреваемого, девять месяцев назад она родила ему двух детей.

