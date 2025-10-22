Подмосковной пенсионерке вернули похищенные мошенниками полмиллиона рублей

Спустя три года пенсионерка из Лыткарина получила обратно похищенные телефонными мошенниками 500 тысяч рублей. Курьера осудили, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Женщина попалась на удочку аферистов в декабре 2022 года. Они названивали ей, разыгрывая историю с якобы спровоцированном дочерью ДТП, и требовали 900 тысяч рублей компенсации пострадавшим. Пенсионерка отдала курьеру 500 тысяч.

Система «Безопасный регион» позволила полицейским вычислить посредника и отдать под суд. Однако деньги он не вернул.

Прокурор Лыткарина подал иск о возмещении материального ущерба. Наконец суд взыскал 500 тысяч рублей. Деньги перевели на счет пенсионерки.

