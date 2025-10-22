Подмосковной пенсионерке вернули похищенные мошенниками полмиллиона рублей
Прокуратура Лыткарина добилась возмещения 500 тысяч рублей обманутой пенсионерке
Спустя три года пенсионерка из Лыткарина получила обратно похищенные телефонными мошенниками 500 тысяч рублей. Курьера осудили, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
Женщина попалась на удочку аферистов в декабре 2022 года. Они названивали ей, разыгрывая историю с якобы спровоцированном дочерью ДТП, и требовали 900 тысяч рублей компенсации пострадавшим. Пенсионерка отдала курьеру 500 тысяч.
Система «Безопасный регион» позволила полицейским вычислить посредника и отдать под суд. Однако деньги он не вернул.
Прокурор Лыткарина подал иск о возмещении материального ущерба. Наконец суд взыскал 500 тысяч рублей. Деньги перевели на счет пенсионерки.
