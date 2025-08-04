В карельском городе мэр покупал квартиры покойникам и селил туда чиновников

В Карелии перед судом предстанет бывший глава Лахденпохского городского поселения Рамиз Казымов. Его обвиняют в махинациях, связанных с приобретением жилья по программе расселения аварийного фонда, сообщил RT . По данным следствия, экс-мэр покупал благоустроенные квартиры для умерших, а затем заселял туда чиновников городской администрации.

С 2018 по 2019 год Казымов курировал программу переселения людей из аварийных домов. Администрация городского поселения выделила 2,3 млн рублей на покупку квартир для людей, которые уже умерли. На эти деньги приобрели благоустроенные квартиры по муниципальным контрактам. Казымов лично подписывал договоры социального найма и акты приема-передачи от имени граждан.

Казымов присвоил квартирам статус служебного жилья и передал их сотрудникам администрации Лахденпохского района. Когда обман раскрылся, на него завели уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

Представители Следственного управления СК по Карелии в беседе с RT заявили, что обвиняемый действовал один. По данным следствия, у Казымова был «служебный интерес»: он обманным путем приобретал жилье и передавал его сотрудникам администрации, которые переезжали в Лахденпохью из других районов.

Ранее стало известно, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе создали фиктивные рабочие места на предприятии. Зарплаты за этих «мертвых душ» они присваивали себе. Правоохранители обнаружили, что с 2018 по 2019 годы на предприятие «приняли» более 20 человек.