В Калуге вскрыли аферу на оборонных предприятиях

Оперативники ФСБ в Калуге задержали четырех работников оборонного предприятия по подозрению в получении взяток. Об этом со ссылкой на региональное управление ведомства сообщил ТАСС .

Силовики установили, что подозреваемые незаконно получали взятки в крупном размере за совершение определенных действий при заключении договоров на поставку продукции. Речь идет о сумме более 2,4 миллиона рублей.

Против задержанных завели уголовное дело по статье о получении взятки, расследование продолжается. В ФСБ уточнили, что всего в Центральном федеральном округе выявили более 30 причастных к преступлению лиц.

Ранее по подозрению во взяточничестве в Санкт-Петербурге задержали капитана 2-го ранга начальника военного представительства Минобороны Владимира Никитина. Следствие считает, что военнослужащий мог получить деньги от представителя коммерческой организации за приемку компонентной базы, используемой в рамках гособоронзаказа.