В Калининграде заключили под стражу «смотрящего» за областью

В Калининграде взяли под стражу разыскиваемого «смотрящего» за областью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«С января 2023 года до февраля 2024 года 45-летний уроженец Ставропольского края, находившийся в федеральном розыске, занимал неформальный статус „смотрящего“ за регионом. Он контролировал преступную иерархию, разрешал конфликты между участниками криминального мира и координировал их действия», — сообщили в МВД.

Он также наладил поставки продуктов и необходимых вещей в тюрьмы для заключённых.

В ноябре прошлого года злоумышленник вместе с другими участниками преступной группы требовал от двух местных жителей 1,9 миллиона рублей, угрожая физическим насилием и распространением ложной информации, которая могла навредить их репутации.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела. На время следствия его заключили под стражу.

Ранее правоохранители раскрыли громкое убийство, которое произошло 22 года назад в Екатеринбурге. После пожара нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Оказалось, что причиной расправы стала кража всего 500 рублей.