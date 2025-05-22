Подозреваемых в двойном убийстве из-за 500 рублей задержали в Екатеринбурге спустя 22 года

Правоохранители раскрыли резонансное убийство, произошедшее 22 года назад в Екатеринбурге. Тогда в результате пожара нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Причиной расправы стала кража 500 рублей. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По данным следствия, подозреваемыми оказались двое мужчин, одного из которых недавно удалось задержать, другой же умер до начала судебного процесса.

Как уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые познакомились в колонии, где отбывали наказание, но до задержания дожил только один.

Его задержали недалеко от Норильска, куда свердловские правоохранители отправились в командировку.

Фигурант признался в причастности к двойному убийству, его заключили под стражу. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению возможных связей задержанного с аналогичными преступлениями прошлого периода.