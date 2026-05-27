В Калининграде несовершеннолетнего осудили на 6 лет за теракт на железной дороге

Военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Калининградской области к шести годам колонии за теракт на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в июле–августе прошлого года несовершеннолетний калининградец получил от неизвестного лица указание о поджоге. Следуя инструкции в мессенджере, юноша поджег батарейный релейный шкаф на перегоне Знаменск — Гвардейск.

Калининградца признали виновным по статье «Террористический акт».

«Наказание: шесть лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

В Новороссийске силовики 22 мая задержали агента украинских спецслужб, готовившего взрыв на объекте энергетики. Им оказался 23-летний житель Северского района Кубани, которого завербовали через мессенджеры. Он признал вину и сотрудничает со следствием.