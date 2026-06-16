В Калининграде аферисты выманили у пенсионерки 11 млн рублей

В Калининграде аферисты выманили у 81-летней женщины 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В полиции уточнили, что к ним обратилась пожилая жительница областного центра. Она рассказала, что в начале июня ей позвонил незнакомец в мессенджере.

«Представившись сотрудником спецслужб, неизвестный под предлогом проверки депозитных счетов уговорил пожилую женщину передать все денежные средства ему на хранение», — уточнили в ведомстве.

Пенсионерка сняла в отделении банка 11 миллионов рублей. Затем передала наличность курьеру.

Пресс-служба прокуратуры Калининградской области сообщила, что за прошедшую неделю от действий аферистов пострадали 17 жителей области, включая 81-летнюю пенсионерку. Общий размер причиненного ущерба превысил 23,6 миллиона рублей.

Ранее в Одинцове полицейские задержали 22-летнего афериста, укравшего у пенсионерки 12 миллионов рублей.