Сотрудники уголовного розыска задержали афериста в Одинцове

Установлено, что 76-летней жительнице Звенигорода от неизвестного пользователя пришло сообщение в мессенджере с предложением вступить в общедомовой чат. Пенсионерка перешла по ссылке, затем сообщила поступивший код администратору группы. После этого ей пришла информация о том, что личный кабинет на Госуслугах взломан и необходимо позвонить по указанным номерам.

Далее неизвестные представились служащими Росфинмониторинга и сотрудниками ФСБ. Они заявили женщине, что якобы от ее имени уже оформлена доверенность на управление всем имуществом на мужчину, который является экстремистом, а сама она может быть признана соучастницей. Женщину запугали обыском и потребовали передать накопления «сотруднику казначейства» для помещения в специальную сейфовую ячейку, чтобы избежать изъятия денег.

«Находясь под психологическим давлением аферистов, пенсионерка выполнила все их указания и отдала 12 миллионов рублей мужчине, который подошел к ней возле одного из банков», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские установили и задержали посыльного. Одинцовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления.