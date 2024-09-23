В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников», — рассказали в ведомстве.

Экстремистское сообщество создал на территории Баксанского муниципального района в 2023 году задержанный Резуан Кангезов, добавили в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Создание экстремистского сообщества» и «Участие в экстремистском сообществе».

В ФСБ сообщили 360.ru, что члены экстремистского сообщества координировали свои действия в мессенджере WhatsApp*. Всего на территории республики задержали 15 граждан России, причастных к распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и законов РФ.

Участники призывали совершать преступления по мотивам религиозной ненависти, добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала жительницу Мелитополя. Женщину заподозрили в экстремистской деятельности.

*WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена