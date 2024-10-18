В Ярославской области задержали за взятку замначальника УУР УМВД по региону

Заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александра Репина задержали по подозрению в получении взятки. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

В УМВД по региону сообщили, что высокопоставленного сотрудника задержали оперативники ГУ собственной безопасности совместно с региональным УФСБ.

«На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в управлении.

В отношении непосредственного руководителя Репина проведут служебную проверку.

В Челябинске правоохранители заподозрили в получении взятки заместителя главного врача областной станции переливания крови. Подозреваемый получил деньги за заключение договора на поставку оборудования.