В Ярославле женщину оштрафовали за разжигание межнациональной розни в соцсетях

Жительницу Ярославля, ранее ставшую фигуранткой дела об угрозах убийством учительнице дочери, оштрафовали за разжигание межнациональной розни в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Ранее СК по Ярославской области сообщало о возбуждении против Лилит Мстоян уголовного дела о хулиганстве с угрозой применения насилия после того, как она на видео угрожала педагогу убийством из‑за плохих оценок дочери. Женщину отправили под домашний арест.

Теперь, по данным суда, Мстоян привлекли к ответственности по административной статье за публикации в соцсетях. На ее странице были размещены три видеоролика, в которых, как установил суд, содержались негативные высказывания в адрес социальной группы, выделяемой по признаку национальности, «возбуждающие вражду и ненависть» и унижающие достоинство этой группы.

В судебном заседании женщина вину не признала и заявила, что ее высказывания были адресованы конкретным владельцам бизнеса — конкурентам, а не какой‑либо национальности. Однако судья принял иное решение.

Постановлением Кировского районного суда Ярославля Мстоян оштрафовали на 10 тысяч рублей.

