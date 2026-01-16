Названы три главных мотива женских преступлений в России

Почему одни женщины годами терпят унижения, а другие переходят черту закона? Исследователи КамГУ выяснили, какие скрытые мотивы чаще всего стоят за женскими преступлениями в России. Результаты их работы привело издание «Газета.Ru» .

Первая группа мотивов связана с сильными чувствами — местью, страхом, ненавистью и завистью. Ученые отметили, что женщины нередко годами накапливают обиды, переживают унижения и насилие, пока не происходит эмоциональный взрыв, приводящий к трагическим последствиям.

Вторая и самая масштабная группа — корысть и потребительство. На нее пришлось более 60% женских преступлений. Исследователи заявили, что стремление к престижному образу жизни, активно транслируемому через соцсети и медиа, подталкивало девушек к кражам, мошенничеству и участию в сложных финансовых схемах. Дополнительными факторами стали безработица, падение уровня жизни и ослабление традиционных семейных ценностей.

Третья группа — агрессия, прежде всего оборонительная. Женщины, по выводам экспертов, часто воспринимали угрозу (реальную или мнимую) как критическую, реагировали гневом и обидой и выбирали противоправные способы «защиты» себя и семьи. Агрессия как средство достижения целей или «насилие ради насилия» встречались значительно реже.