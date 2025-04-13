В Японии мужчина прятал труп жены в морозилке после ее самоубийства

Житель Японии длительное время прятал тело покончившей с собой 57-летней жены в морозильной камере. Об этом сообщила газета Japan Times.

Труп женщины в одетом виде и сидячей позе нашли полицейские в морозильнике одного из домов в городе Нагахама. По предварительной информации, вскрытие не выявило опасных для жизни внешних травм. Предполагается, что японка совершила суицид.

Следователи задержали ее супруга, 63-летнего Хидэки Нонака. Также задержан племянник мужчины, 49-летний Тацухико Ивасэ, и его безработный отец, 72-летний Коитиро Ивасэ, которому принадлежал дом с пугающей находкой.

Всем троим предъявили обвинение в сговоре с целью сокрытия тела. Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам местных правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что британка до смерти забила мужа декоративной фигуркой лягушки и прятала его труп на протяжении 18 лет.